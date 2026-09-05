Москва5 сен Вести.Мир находится в преддверии появления нового вирусного штамма с пандемическим потенциалом. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, которые приводит ТАСС, новые пандемические штаммы возникают примерно раз в десять лет.

Мы живем в преддверии появления такого штамма сказал Онищенко

2 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в южном полушарии наблюдался подъем заболеваемости гонконгским и свиным гриппом. Эти варианты с высокой вероятностью могут прийти в Россию. Попова также добавила, что у россиян, скорее всего, нет к ним должного иммунитета.