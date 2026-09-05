Москва5 сенВести.Массовая вакцинация от гриппа является важным инструментом для выработки популяционного иммунитета в России, который влияет на течение заболевания и продолжительность периода болезни. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.
Чтобы обеспечить популяционный иммунитет, надо вакцинировать 60% населения, это 84 млн человек. Группе риска - это школьники и люди старше 60 лет - нужно обеспечить 75%уточнил он
Ранее Онищенко обращал внимание, что грипп является самой опасной инфекцией в мире.