Онищенко назвал самую опасную инфекцию в мире Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире

Москва20 авг Вести.Грипп – самая опасная инфекция в мире, каждый сезон он уносит гораздо больше жизней, чем Эбола или лихорадка денге. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Самая опасная инфекция в мире – это грипп, каждый сезон он уносит гораздо больше [жизней], чем всякие страшные названия: денге, Эбола сказал он

Онищенко подчеркнул, что все эпидемии гриппа начинаются со школ. По словам академика, в первую очередь от этого заболевания обязательно нужно привить детей, педагогов и врачей.

Ранее Онищенко назвал период, когда можно ждать всплеска ОРВИ.