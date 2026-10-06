Онищенко: новые штаммы гриппа опасны тем, что иммунитет не действует на них

Онищенко назвал главную опасность новых штаммов гриппа Онищенко: новые штаммы гриппа опасны тем, что иммунитет не действует на них

Москва6 окт Вести.Новые штаммы гриппа опасны прежде всего тем, что ранее приобретенный иммунитет не позволяет противостоять им. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил в беседе с ТАСС, что грипп считается сегодня самой опасной инфекцией по числу переболевших, ущербу здоровью человечества и экономике.

Новые штаммы гриппа прежде всего отличаются тем, что наш иммунитет не действует на них. Это главное отличие сказал академик

Ранее доктор медицинских наук, директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что все отечественные вакцины против гриппа, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, обновлены по антигенному составу в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Он уточнил, что изменены все три компоненты вакцин в связи с приходом новых штаммов гриппа, от которых у населения России нет иммунитета.