Роспотребнадзор: прививка от гриппа особо важна для лиц с хроническими недугами

Роспотребнадзор: в первую очередь от гриппа нужно привиться людям из групп риска Роспотребнадзор: прививка от гриппа особо важна для лиц с хроническими недугами

Москва6 окт Вести.В первую очередь вакцинироваться от гриппа необходимо людям из групп риска. В частности, страдающим хроническими заболеваниями. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что речь идет о тех, кто страдает заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

Кроме того, прививаться в первых рядах необходимо тем, кто часто болеет ОРВИ, маленьким детям, беременным женщинам и пожилым людям.

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что главная опасность новых штаммов гриппа состоит в том, что ранее приобретенный иммунитет не действует на них.

В связи с появлением новых штаммов гриппа российские вакцины, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, были полностью обновлены в соответствии с рекомендациями ВОЗ.