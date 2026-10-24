Роспотребнадзор: перед вакцинацией от гриппа нужно оценивать здоровье у врача

Роспотребнадзор рекомендовал перед вакцинацией от гриппа оценить свое здоровье Роспотребнадзор: перед вакцинацией от гриппа нужно оценивать здоровье у врача

Москва24 окт Вести.Роспотребнадзор рекомендовал непосредственно перед вакцинацией от гриппа оценить состояние своего здоровья, посетив врача. До процедуры нежелательно принимать антигистаминные и жаропонижающие средства, поскольку это снижает эффективность вакцинации, сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.

На осмотре у врача также надо обязательно рассказать о недавно перенесенных инфекциях, хронических заболеваниях и принимаемых лекарствах.

Непосредственно перед вакцинацией проводится осмотр врачом-терапевтом или педиатром, если прививку нужно сделать ребенку отмечается в рекомендации

В ходе врачебного осмотра специалист должен оценить состояние здоровья пациента и возможность иммунизации.

Перед прививкой также рекомендуется отказаться от алкоголя и за час-два до процедуры поесть. Перед походом в поликлинику на иммунизацию нужно подобрать одежду, которая позволит без труда открыть плечо для укола. После введения препарата специалисты Роспотребнадзора рекомендуют от четверти до получаса оставаться еще в медучреждении под наблюдением медиков.

Ранее вакцинацию детей для минимизации рисков заражения вирусными инфекциями рекомендовал глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, у детей выше риск простуды, а заболевания иногда приводят к осложнениям.

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Анна Алексеева перечислила опасные симптомы ОРВИ у детей, которые требуют обращения к врачам.