Роспотребнадзор назвал вакцинацию самой надежной защитой от пневмонии

В Роспотребнадзоре рассказали о самом эффективном способе защиты от пневмонии Роспотребнадзор назвал вакцинацию самой надежной защитой от пневмонии

Москва15 ноя Вести.Вакцинация является самым надежным способом профилактики пневмонии, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что прививки особенно рекомендованы людям с высоким риском осложнений при гриппе, в том числе часто болеющим ОРВИ и пациентам с хроническими заболеваниями.

Самым эффективным способом защиты от гриппа и внебольничных пневмоний считается вакцинация подчеркнули в ведомстве

Для профилактики внебольничной пневмонии также рекомендуется вакцинироваться от пневмококковой и гемофильной инфекции.

Среди симптомов заболевания Роспотребнадзор перечислил кашель, одышку, выделение мокроты, боль в груди, слабость, утомляемость и повышенную потливость по ночам.

Кроме того, ведомство советует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, одеваться по погоде, избегать контактов с заболевшими, регулярно мыть руки, проветривать помещения и проводить влажную уборку.