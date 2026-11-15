Москва15 нояВести.Вакцинация является самым надежным способом профилактики пневмонии, сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что прививки особенно рекомендованы людям с высоким риском осложнений при гриппе, в том числе часто болеющим ОРВИ и пациентам с хроническими заболеваниями.
Самым эффективным способом защиты от гриппа и внебольничных пневмоний считается вакцинацияподчеркнули в ведомстве
Для профилактики внебольничной пневмонии также рекомендуется вакцинироваться от пневмококковой и гемофильной инфекции.
Среди симптомов заболевания Роспотребнадзор перечислил кашель, одышку, выделение мокроты, боль в груди, слабость, утомляемость и повышенную потливость по ночам.
Кроме того, ведомство советует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, одеваться по погоде, избегать контактов с заболевшими, регулярно мыть руки, проветривать помещения и проводить влажную уборку.