Роспотребнадзор: оптимальное время для вакцинации от гриппа - сентябрь-ноябрь

Вакцинироваться от гриппа лучше всего с сентября по ноябрь Роспотребнадзор: оптимальное время для вакцинации от гриппа - сентябрь-ноябрь

Москва31 окт Вести.Лучшее время для прививки от гриппа - сентябрь-ноябрь, то есть до того, как заболеваемость начнет устойчиво расти. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что иммунитет после укола формируется за две-три недели.

Оптимальное время для вакцинации – сентябрь-ноябрь, до начала устойчивого сезонного подъема заболеваемости. Иммунитет формируется в течение двух-трех недель после введения вакцины говорится в публикации

В первую очередь прививаться стоит тем, кто входит в группы риска: маленьким детям, пожилым старше 60 лет, беременным и людям с хроническими болезнями. Также вакцинация важна для тех, чья работа связана с высоким риском заражения, - медицинских работников, сотрудников социальной сферы и системы образования.