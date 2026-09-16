Роспотребнадзор: перед вакцинацией от гриппа нужно проверить свое здоровье

Россиянам рассказали, как подготовиться к прививке от гриппа Роспотребнадзор: перед вакцинацией от гриппа нужно проверить свое здоровье

Москва16 сен Вести.Перед вакцинацией от гриппа следует оценить состояние здоровья, отказаться от алкоголя и тяжелых физических нагрузок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как подготовиться к прививке от гриппа? Если есть признаки инфекции, вакцинацию следует отложить говорится в сообщении

Уточняется, что за два-три дня до прививки рекомендовано отказаться от алкоголя, тренировок и тяжелых физических нагрузок.

Прививка от гриппа важна для групп риска, куда ходят маленькие дети, беременные, пожилые. Лучше всего провести вакцинацию в сентябре-октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться.

После прививки возможно легкое недомогание, это говорит о том, что иммунитет работает.