Попова на встрече с Путиным сообщила о начале сезона гриппа и ОРВИ

Попова сообщила Путину о начале в России подъема ОРВИ и гриппа Попова на встрече с Путиным сообщила о начале сезона гриппа и ОРВИ

Москва15 сен Вести.В РФ отмечено начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что грипп бывает каждый год, и этот год – не исключение, однако система здравоохранения к этому готовится.

Сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год, но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения сказала Попова

В этом сезоне в состав вакцин против гриппа включены "совершенно новые компоненты". Попова отметила высокую готовность к проведению вакцинации и выразила уверенность, что в течение 2-2,5 месяцев все, кому необходимо, будут привиты.

Ранее врач напомнил россиянам оптимальные сроки вакцинации от гриппа.