Попова сообщила Путину о росте числа завозных инфекций из-за границы Попова на встрече с Путиным отметила рост числа завозных инфекций

Москва15 сен Вести.В России отмечается рост завозных инфекций в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в мире. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Несмотря на то, что количество завозных заболеваний выросло вдвое, удается не допускать их распространения внутри страны, подчеркнула Попова.

Растет количество завозов из-за рубежа в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в мире, в разных странах достаточно напряженная. Несмотря на то, что количество завозов выросло в два раза, нам удается не допускать распространения внутри страны сказала она

Эпидемиологическая защита начинается с границ России, пояснила Попова, уточнив, что санитарно-карантинный контроль на границе теперь переформатирован и проходит в цифровом формате.

Анализируем все, что происходит в мире, определяя риски для каждого борта, для практически каждого пассажира в связи с его историей путешествия рассказала Анна Попова

Она отметила, что число человек, которые проходят санитарно-карантинный контроль, увеличилось в 1,7 раза, при этом контакта с людьми не происходит – "они об этом не знают". Людей проверяют при помощи дистанционных технологий, пояснила глава Роспотребнадзора.