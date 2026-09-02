Россиян предупредили о возможном приходе вариантов гонконгского и свиного гриппа Попова: варианты гонконгского и свиного гриппа могут прийти в РФ

Москва2 сен Вести.В южном полушарии наблюдался подъем заболеваемости гонконгским и свиным гриппом. Эти варианты могут прийти в Россию, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В южном полушарии наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу... На южноамериканском континенте наблюдался подъем [гонконгского] гриппа H3N2, а в азиатской части мира, в южном полушарии наблюдался подъем гриппа с пандемическим потенциалом 2009 года, [свиного] гриппа H1N1... К нам могут прийти и, скорее всего, придут оба варианта гриппа сказала она

Попова уточнила, что в Россию с высокой вероятностью придут оба варианта сменившихся штаммов, к которым у граждан РФ, скорее всего, нет должного иммунитета.