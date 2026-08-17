Москва17 авг Вести.Резкое повышение температуры, которая не сбивается — грозный симптом свиного и гонконгского гриппа, требующий обязательной медицинской консультации. Об этом рассказал ИС "Вести" к.м.н., врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, заведующий по иммунологии и аллергологии, руководитель герпес-центра университетской клиники МНОИ МГУ им. Ломоносова Георгий Викулов.

Он пояснил, что эти виды относятся к штаммам вируса гриппа типа А. У них есть общие симптомы. Чтобы разобраться с видом болезни и правильно назначить лечение, необходима медицинская помощь, предупредил он.

Резкое повышение температуры, которое не сбивается, — это грозный симптом. Обязательна медицинская консультация. И мы не рекомендуем применять антибиотики при начале лихорадки, так как они не имеют, соответственно, прямого отношения к вирусной инфекции. Второе — это сильная ломота в суставах, может быть сухой кашель, трахеит, может быть даже светобоязнь, боль в глазах сообщил Викулов

Врач порекомендовал пройти иммунопрофилактику в осенний период. В России отработаны технологии производства вакцин, которые успешно применяются в течение нескольких десятилетий. Согласно статистике за последние 25 лет, заболеваемость гриппозной инфекцией в России даже в самые пиковые года уменьшается именно благодаря успешным кампаниям иммунопрофилактики, отметил медик.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше пройти вакцинацию от гриппа.