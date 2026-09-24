Москва24 сен Вести.В РФ зафиксированы случаи заражения свиным и гонконгским гриппом, а также риновирусы и парагрипп, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 99,4%, из них риновирусы – 81,6%, парагрипп (12,5%), а также вирусы гриппа – 0,6%, среди которых есть находки A(H1N1), A(H3N2), B и C отметили в ведомстве

Для защиты от инфекций там порекомендовали чаще мыть руки с мылом, избегать массовых скоплений людей, а при первых симптомах ОРВИ – оставаться дома и обращаться за медпомощью.