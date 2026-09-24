Роспотребнадзор: рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 наблюдается в РФ

В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости вирусными инфекциями Роспотребнадзор: рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 наблюдается в РФ

Москва24 сен Вести.В регионах РФ растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19, за неделю прирост составил 33,8%, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. На 38-й неделе 2026 года в Российской Федерации зарегистрировано 734 тысяч случаев заболеваний, что на 33,8% выше показателя предыдущей недели отметили в сообщении

Ранее врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Руслан Базаев назвал варианты гриппа, которые ожидаются в России в сезоне 2026–2027. По его словам, ожидается циркуляция трех основных вариантов сезонного гриппа: A(H1N1)pdm09, A(H3N2), B/Victoria.