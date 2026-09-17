Онищенко: подъем заболеваемости гриппом в РФ пока не начался В сентябре в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ

Москва17 сен Вести.В России сезон гриппа пока не начался, подъем заболеваемости возможен в ноябре или декабре, в зависимости от охвата вакцинацией. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Серьезный подъем будет, если мы плохо привьемся. Если мы создадим в запланированном объеме 60% привитых в общей популяции и 75% в группах риска - это школьники и старшая возрастная группа, - подъем у нас будет где-нибудь в ноябре или декабре отметил Онищенко

По словам академика, в сентябре начался сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, а пик заболеваемости гриппом ожидается в начале зимы. В случае же, если граждане проигнорирует вакцинацию, подъем возможен уже в конце октября, подчеркнул Онищенко.