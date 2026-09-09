Москва9 сен Вести.Более агрессивный штамм гриппа может появиться в мире примерно через два года. Такой прогноз сделал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, новый штамм способен спровоцировать пандемический рост заболеваемости.

Где-то года через два, по всем канонам, должен появиться более агрессивный штамм гриппа сказал Онищенко на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня"

Он добавил, что обновление всех трех штаммов, входящих в состав вакцины против гриппа, стало результатом глобального мониторинга циркулирующих вариантов вируса.

Онищенко отметил, что обычные эпидемические подъемы заболеваемости гриппом происходят ежегодно, тогда как пандемические подъемы наблюдаются примерно раз в 10 лет.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что в России рост заболеваемости ОРВИ ожидается с середины сентября.