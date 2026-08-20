Онищенко: всплеск ОРВИ будет в середине сентября вслед за началом учебного года

Онищенко назвал период, когда можно ждать всплеска ОРВИ Онищенко: всплеск ОРВИ будет в середине сентября вслед за началом учебного года

Москва20 авг Вести.Рост заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) ожидается на третьей неделе сентября, что связано с началом учебного года в школах, но вспышек гриппа пока не прогнозируется.

Об этом в интервью ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Первая волна заболеваемости будет на третью неделю учебы. Школьники, которые три месяца где-то ездили по всей стране, насобирали вирусов, микробов, и сейчас соберутся все по 30 человек в классах. Но это не страшно, потому что это еще не грипп будет, а просто респираторная инфекция сказал Онищенко

Он рекомендовал родителям приобрести для классов ультрафиолетовые лампы, которые очищают воздух и безопасны для использования в присутствии детей.

Кроме того, важно обращать внимание на питьевой режим и обеспечить школьников необходимыми витаминами, продолжил Онищенко.

Среди прочего, остановить распространение ОРВИ помогут школьные утренние фильтры. Академик добавил, что все эти меры желательно внедрить уже с 1 сентября.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах специалистов Центра геномных исследований мирового уровня (ЦГИМУ) создать в России средства для диагностики 27 видов ОРВИ.