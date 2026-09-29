Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начинается в России

В России начинается простудный сезон Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начинается в России

Москва29 сен Вести.В России начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), в том числе гриппом. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

В настоящее время начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом сказал он в комментарии РИА Новости

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 по итогам 38-й недели увеличилась на 33,8% по сравнению с показателями, которые были зафиксированы в предыдущую семидневку.