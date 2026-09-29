Москва29 сенВести.В России начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), в том числе гриппом. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
В настоящее время начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппомсказал он в комментарии РИА Новости
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 по итогам 38-й недели увеличилась на 33,8% по сравнению с показателями, которые были зафиксированы в предыдущую семидневку.