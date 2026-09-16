Мурашко: эпидситуация по ОРВИ в России пока оценивается как спокойная

Мурашко рассказал о ситуации с ОРВИ в России Мурашко: эпидситуация по ОРВИ в России пока оценивается как спокойная

Москва16 сен Вести.Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России в настоящее время оценивается как спокойная. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Пока все спокойно, но вакцина поставляется, поэтому в ближайшие месяцы нужно будет вакцинироваться заявил министр

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила российскому президенту о начале подъема ОРВИ и гриппа в РФ.

В свою очередь академик РАН, доктор медицинских наук, президент Центра ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Александр Румянцев в комментарии ИС "Вести" заявлял, что вакцинация против гриппа эффективнее, чем профилактический прием противовирусных препаратов.