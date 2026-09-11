Россиянам рассказали, почему вакцинация от гриппа эффективнее приема лекарств Академик РАН Румянцев: вакцинация от гриппа лучше, чем прием лекарств

Москва11 сен Вести.Вакцинация против гриппа эффективнее, чем профилактический прием противовирусных препаратов. Большинство привитых имеет меньшие шансы заразиться и болеет легче. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, президент Центра ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Александр Румянцев.

Он напомнил, что некоторые штаммы гриппа опасны тем, что способны вызывать целый ряд осложнений – вплоть до смертельного исхода.

При вакцинации штаммы… вызывают иммунный ответ хозяина. Он формируется в течение от трех недель до двух месяцев. И вот в этот период пациент или человек защищен вообще от гриппа. Он может перенести в легкой форме… но тяжелых форм не бывает у привитых… Поэтому [вакцинация] всегда лучше, чем профилактический прием лекарств сообщил Румянцев

Ранее сообщалось, что мобильный телефон может быть переносчиком инфекций при несоблюдении гигиены. Например, на поверхности гаджета селятся золотистый стафилококк, кишечная палочка и различные вирусы, включая гриппа.