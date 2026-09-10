Врач предупредил о риске передачи инфекций через смартфон Врач Кондрахин назвал смартфон возможным переносчиком бактерий и вирусов

Москва10 сен Вести.Мобильный телефон может быть переносчиком бактерий и вирусов при несоблюдении гигиены. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Абзацем".

По словам эксперта, на поверхности смартфона могут находиться золотистый стафилококк, кишечная палочка и различные вирусы, включая вирус гриппа.

Телефон – это грязная вещь, и он абсолютно точно требует соблюдения гигиены сказал он

Кондрахин рекомендовал протирать телефон специальными салфетками не реже одного раза в день, не брать его в кровать, регулярно мыть руки и пользоваться антисептиками.

Возможность переноса микроорганизмов через телефоны изучалась в научных исследованиях. В масштабном обзоре медицинского журнала Travel Medicine and Infectious Disease ученые пришли к выводу, что смартфоны действительно могут участвовать в передаче микробов.

Ранее австралийский ученый рассказал, сколько раз в день следует обрабатывать смартфон. Согласно его научному исследованию, на трех из четырех устройств могут находиться бактерии, вызывающие опасные инфекции.