Москва10 сенВести.Мобильный телефон может быть переносчиком бактерий и вирусов при несоблюдении гигиены. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Абзацем".
По словам эксперта, на поверхности смартфона могут находиться золотистый стафилококк, кишечная палочка и различные вирусы, включая вирус гриппа.
Телефон – это грязная вещь, и он абсолютно точно требует соблюдения гигиенысказал он
Кондрахин рекомендовал протирать телефон специальными салфетками не реже одного раза в день, не брать его в кровать, регулярно мыть руки и пользоваться антисептиками.
Возможность переноса микроорганизмов через телефоны изучалась в научных исследованиях. В масштабном обзоре медицинского журнала Travel Medicine and Infectious Disease ученые пришли к выводу, что смартфоны действительно могут участвовать в передаче микробов.
Ранее австралийский ученый рассказал, сколько раз в день следует обрабатывать смартфон. Согласно его научному исследованию, на трех из четырех устройств могут находиться бактерии, вызывающие опасные инфекции.