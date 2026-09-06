Ученый объяснил, как часто нужно чистить смартфон Доцент Тажури призвал протирать смартфон два раза в день

Москва6 сен Вести.Смартфон рекомендуется очищать от микробов не реже раза в день, а при активном использовании – дважды, утром и днем. Об этом рассказал доцент Университета Бонда и Университета Мердока в Австралии Лотти Тажури агентству РИА Новости.

Я бы сказал, что один раз в день было бы неплохо. Поскольку мы очень активны в течение дня, вероятно, можно делать это дважды в день – утром и днем. Это что я бы делал сказал он

Ученый вместе с коллегами исследовал поверхности 95 смартфонов медработников из Австралии и ОАЭ и обнаружил на них более 17 тыс. микроорганизмов. На трех из четырех устройств выявили несколько видов бактерий, которые могут вызывать опасные инфекции.

По словам Тажури, бактерии постоянно переносятся между руками и смартфоном, а затем могут попадать на другие поверхности. Поэтому в повседневной жизни он советует очищать телефон ежедневно.

Особое внимание эксперт призвал уделять смартфонам в больницах. По его мнению, их обработку следует включить в существующие правила гигиены рук. В частности, он предложил считать использование телефона еще одним моментом, когда медработнику необходимо обработать руки и устройство.

При этом, по данным одного из опросов команды Тажури, 52% медработников пользуются смартфонами в туалете, а 98% считают телефоны загрязненными. Однако специальных требований по регулярной очистке устройств в больницах зачастую нет.

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