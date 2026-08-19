Эксперт рассказал как действовать, когда смартфон промок Эксперт Джакония дал инструкцию по спасению промокшего телефона

Москва19 авг Вести.Когда в смартфон попала жидкость, его следует первым делом протереть безворсовой тканью, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "МегаФона" Александр Джакония.

Затем аппарат необходимо выключить и разместить в сухом месте. Важно также уточнить класс влагозащиты модели, однако, подчеркнул эксперт, даже устройства с классом влагозащиты IP67 или IP68 не являются полностью водонепроницаемыми.

Если он сильно намок, нужно снять чехол, отсоединить кабели и внешние устройства, протереть корпус сухой безворсовой тканью. При заметном попадании жидкости устройство лучше выключить и оставить разъемом вниз в сухом, хорошо проветриваемом месте посоветовал Джакония

Если влага попала в беспроводные наушники, убирать их сразу в кейс нельзя, предупредил эксперт - важно вытереть их и дождаться полного высыхания.

Когда в гаджет попала хлорированная или морская вода, либо сладкий напиток, важно отнести его в сервис как можно быстрее, так как примеси могут ускорить коррозию внутренних компонентов, подчеркнул Джакония