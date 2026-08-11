Биолог рассказала, когда стоит менять подушку для сна Биолог Лялина: подушку рекомендуется менять примерно раз в полтора-два года

Москва11 авг Вести.Подушку для сна рекомендуется менять примерно каждые полтора-два года. Старое изделие может накапливать пыль, бактерии и грибки, что способно вызывать аллергию и ухудшать качество сна, сообщила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По словам специалиста, которые приводит NEWS.ru, срок службы зависит от материала наполнителя и ухода за изделием. На срок эксплуатации также влияют частота использования, качество изготовления и индивидуальные особенности человека.

Некоторые виды наполнителя, например, из пуха и пера, могут служить до трех лет при правильном уходе, а ортопедические – два-три года, в зависимости от качества и использования сказала Лялина

Биолог отметила, что подушку стоит заменить, если в ней появились комки или провалы, она стала слишком жесткой либо мягкой и перестала обеспечивать необходимую поддержку. Поводом для замены также могут стать боли в шее и голове после сна, утренние аллергические реакции и неприятный запах, который сохраняется после стирки.

По словам Лялиной, своевременная замена подушки помогает поддерживать качество сна и избежать дискомфорта.