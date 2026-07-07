Зоолог рассказала об одной привычке кошек, которая указывает на проблему

Зоолог рассказала, как выявить "стресс усов" у кошки всего по одной привычке Зоолог рассказала об одной привычке кошек, которая указывает на проблему

Москва7 июл Вести.Если домашняя кошка достает еду из миски лапой, это говорит о том, что посуда ей не подходит по размеру и животное испытывает так называемый "стресс усов", предупредила кандидат биологических наук, зоолог Ольга Сибирякова.

В комментарии KP.RU Сибирякова объяснила, что вибриссы или осязательные волоски — чрезвычайно важный инструмент ощупывания пространства для кошки. Каждый ус животного представляет собой чувствительный радар, помогающий ориентироваться в темноте, а также определять движение воздуха и изменение температуры.

Сибирякова также предупредила, что бить кошку по усам нельзя. Также не следует грубо их касаться и тем более подрезать.

При этом, как заметила зоолог, если у кошки фиксируется единичная потеря волоска, то волноваться не о чем, поскольку это нормальный процесс обновления. Однако, если усы у животного выпадают или ломаются в большом количестве, то это уже повод для беспокойства, добавила Сибирякова.

Британское издание Daily Mail опубликовало результаты научного исследования, в котором специалисты изучили влияние домашних животных на качество сна человека. Как показал анализ, кошки могут нарушать ночной отдых ничуть не хуже беспокойного соседа-человека: эти домашние животные чаще двигаются, просыпаются, а также проявляют повышенную активность именно в те часы, когда их владелец пытается уснуть.