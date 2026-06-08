Daily Mail: сон в одной постели с собакой полезнее, чем с кошкой Daily Mail: спать вместе с собакой полезнее для здоровья, чем с кошкой

Москва8 июн Вести.Британское издание Daily Mail опубликовало результаты научного исследования, посвященного влиянию домашних животных на качество сна человека. Выяснилось, что не все питомцы одинаково полезны в качестве соседей по постели.

Согласно данным, которые приводит издание, присутствие собаки рядом со спящим хозяином дарит ему ощущение спокойствия и защищенности. Благодаря этому сон субъективно воспринимается как более глубокий, качественный и комфортный. Кошки же, как правило, такого терапевтического эффекта не оказывают. Более того, исследователи заметили, что кошачьи могут нарушать ночной отдых ничуть не хуже беспокойного соседа-человека: они чаще двигаются, просыпаются и проявляют повышенную активность именно в те часы, когда их владелец пытается уснуть.

Вместе с тем специалисты предостерегают от универсальных выводов. Совместный сон с животным подходит не всем: конечный результат зависит от индивидуальных особенностей питомца, состояния здоровья хозяина и того, как часто любимец будит человека за ночь. В одних случаях пушистый друг помогает расслабиться, в других — становится причиной хронического недосыпа.