Биолог предположил, каким образом "диванная" кошка находит хозяев за сотни км Биолог Глазков: даже "диванная" кошка найдет дорогу домой за сотни километров

Москва8 авг Вести.Даже "диванная" кошка, никогда не выходившая из дома, способна найти своих хозяев за сотни километров – предположительно, с помощью электромагнитного поля. Об этом заявил в комментарии ТАСС кандидат биологических наук, член Русского Географического общества Павел Глазков.

Он напомнил, что известны такие случаи, когда кошки возвращались к людям, преодолев путь в сотни километров.

Скорее всего, они (кошки. – Прим. ред.) используют электромагнитное поле для ориентации сказал Глазков

По его словам, удивителен тот факт, что на это способна "диванная" кошка, которая всю жизнь была в расслабленном состоянии, а потом вдруг у нее сработал инстинкт.

Биолог уточнил, что схожие способности имеют и дикие кошки, но у тех это часть повседневной жизни, а у домашних – некий "аварийный механизм".

Кроме того, Глазков сообщил, что кошки страдают от одиночества, когда хозяин пропадает на работе.

8 августа отмечается Всемирный день кошек.