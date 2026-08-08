Кошек нельзя оставлять надолго в одиночестве, им необходимо внимание

Эксперт: кошка страдает от одиночества, когда хозяин пропадает на работе Кошек нельзя оставлять надолго в одиночестве, им необходимо внимание

Москва8 авг Вести.Кошки, особенно породистые, тяжело переносят длительное одиночество, пока хозяева пропадают на работе. Об этом сообщил ТАСС кандидат биологических наук, член Русского географического общества Павел Глазков. По его словам, домашние животные нуждаются в регулярном общении и играх.

Это животные, которые живут постоянно в контакте с человеком, требуют общения и очень сильно страдают от его отсутствия. Целый день одной находиться тяжеловато. Кошка, конечно, адаптируется, но страдает отметил эксперт

Существует миф, что кошки – независимые существа, они не привязываются к людям. Однако, по мнению эксперта, домашние питомцы способны формировать крепкую эмоциональную связь с человеком.

Биолог рассказал, что в некоторых странах владельцы, уходя на работу, включают кошкам специальные телеканалы с видеорядом, предназначенным именно для животных.