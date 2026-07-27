Туристы из Боснии, погибшие на Эльбрусе, были с кошкой

Погибшие на Эльбрусе альпинисты брали с собой в поход кошку Туристы из Боснии, погибшие на Эльбрусе, были с кошкой

Москва27 июл Вести.Боснийские альпинисты, совершавшие восхождение на Эльбрус 25 июля, состояли в одном клубе. Они были опытными альпинистами, готовились несколько месяцев и решили обойтись без гида. Об этом сообщает KP.RU.

Среди участников похода были супруги Алма и Денис Окановичи, которые часто брали в походы кошку по кличке Мацика. За два дня до трагедии они опубликовали снимки с акклиматизационного восхождения, на котором Мацика был с ними.

Подпись гласила: "Кошка направляется к самой высокой вершине Европы". говорится в сообщении

После гибели боснийских альпинистов на Эльбрусе судьба кошки остается неизвестной.