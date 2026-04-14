Исследование: хаски и немецкие овчарки убегают от хозяев чаще других собак

Москва14 апр Вести.Хаски, немецкие овчарки, а также шотландские вислоухие чаще других собак и кошек убегают от своих владельцев. К таким результатам пришли авторы совместного исследования "Лаборатории Касперского" и всероссийской системы защиты животных Pet911.

По данным специалистов, убегают, как правило, не "непослушные" животные, а те, чьи природные потребности не совпадают с условиями содержания.

Первое место по потерям среди собак... занимают хаски – это порода с генетически закрепленной тягой к движению и свободе​​​. Впрочем, в 2025 году доля их потерь сократилась на 25%: возможно, владельцы стали более пристально отслеживать их местоположение. цитирует документ РИА Новости

Немецкие овчарки стали теряться чаще на 37%. Эта порода опередила в рейтинге "бегунов" терьеров.

Кинолог и зоопсихолог отметил, что появление овчарок на втором месте рейтинга – это тревожный сигнал, поскольку порода снова в моде, и далеко не все владельцы готовы к реальным природным запросам этих животных. Овчарки нуждаются в высоких физических нагрузках, когда их нет, собака самостоятельно ищет способ выпустить накопившуюся энергию.

Также исследователи выяснили, какие породы кошек пропадают чаще всего. На первом месте оказались шотландские вислоухие, на втором – мейн-куны.

Среди собак пропадают преимущественно животные с кличками Арчи, Боня, Джек, Ричи и Малыш, а среди кошек – Муси, Барсики, Кузи, Буси и Васи.