Роскачество предупредило о риске вирусов в дешевых б/у смартфонах Роскачество советует не покупать подержанные гаджеты дешевле 5 тыс. рублей

Москва9 сен Вести.При покупке подержанного смартфона следует избегать слишком дешевых моделей, поскольку даже сброс устройства до заводских настроек не гарантирует отсутствия вредоносных программ. Об этом заявил заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев.

По словам специалиста, которые приводит NEWS.ru, некоторые вирусы способны внедряться в системные разделы памяти и активироваться еще до запуска операционной системы.

Если продавец честно сбросил настройки б/у гаджета до заводских, в устройстве все равно могут остаться вирусы пояснил Тарачев

Он отметил, что речь идет в том числе о руткитах и загрузочных вирусах. Для их удаления может потребоваться специальная прошивка или диагностика в сервисном центре.

Кроме того, по словам эксперта, производители ультрабюджетных смартфонов могут экономить на безопасности устройств, используя дешевые компоненты, которые потенциально способны содержать вредоносное программное обеспечение.

Чтобы снизить риски, Тарачев рекомендует выбирать смартфоны стоимостью выше 5 тысяч рублей и покупать их у проверенных продавцов с хорошей репутацией. После приобретения он также советует самостоятельно выполнить сброс до заводских настроек и проверить устройство антивирусом.