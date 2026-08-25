Эксперт призвал быть осторожными при использовании публичных USB-портов Эксперт предупредил о рисках при использовании общественных USB-портов и кабелей

Москва25 авг Вести.Общественные USB-порты или кабели теоретически могут быть модифицированы под использование для кражи данных или установки вредоносного ПО без ведома пользователя. Однако на практике это почти невозможно, указал в беседе с RT старший преподаватель кафедры КБ-14 "Цифровые технологии обработки данных" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

Как объяснил эксперт, во-первых, модификация зарядной станции требует времени и доступа, во-вторых, современные смартфоны при подключении к новым кабелям всегда запросят разрешение на передачу данных, в-третьих, у большинства устройств при подключении к неизвестному источнику включается режим "только зарядка".

Однако базовые меры предосторожности стоит соблюдать.

Лучше использовать обычную розетку со своим зарядным блоком и кабелем, а не USB-порт. Если же вы подключаетесь к общественной зарядке, всегда выбирайте режим "только зарядка" и никогда не нажимайте "доверять" этому устройству посоветовал Котилевец

Эксперт также напомнил о существовании специальных переходников, блокирующих данные USB, физически отключающих канал передачи данных и оставляющих только функцию питания.