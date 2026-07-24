Физик объяснил, чем опасны дешевые зарядки Эксперт Зенченко: некачественное зарядное устройство может привести к пожару

Москва24 июл Вести.Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко в беседе с RT предупредил россиян о серьезных рисках при использовании дешевых или поддельных зарядных устройств. По его словам, такая экономия может обернуться не только выходом гаджета из строя, но и реальной угрозой возгорания.

Эксперт пояснил, что качественный адаптер должен не просто подавать напряжение, а поддерживать его стабильным при меняющейся нагрузке, ограничивать ток и отключаться в случае перегрева или короткого замыкания.

Задача современного зарядного устройства состоит не только в том, чтобы выдать определенное напряжение. Оно должно поддерживать выходные параметры в допустимых пределах при изменении нагрузки, ограничивать ток, отключаться при перегреве или коротком замыкании и обеспечивать надежную изоляцию низковольтного выхода от бытовой электросети подчеркнул Зенченко

В недорогих или бракованных адаптерах производители часто экономят на конденсаторах, трансформаторе, изоляции и защитных элементах. Это приводит к повышенным пульсациям, нестабильному напряжению и сильному нагреву.

Это способно привести к повышенным пульсациям, нестабильному напряжению, сильному нагреву и электромагнитным помехам. <...> Грубые выбросы напряжения или длительная работа за допустимыми пределами могут вызвать отключение зарядки, перегрев входных компонентов, повреждение разъема или выход электроники из строя предупредил физик

Специалист посоветовал обращать внимание не на совпадение брендов, а на происхождение товара и репутацию производителя.

Не стоит полагаться только на нанесенные на корпус значки: маркировки могут быть использованы недобросовестно или подделаны. Полезнее проверить точную модель на сайте производителя, изучить технические характеристики и убедиться, что устройство предназначено для вашего рынка рекомендует эксперт

Тревожными сигналами, по его словам, являются сильный нагрев корпуса, треск, запах перегретого пластика, прерывистая зарядка, искрение и потемнение контактов. При обнаружении таких признаков пользоваться адаптером следует немедленно прекратить.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественное зарядное устройство.