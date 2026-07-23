Москва23 июлВести.В 13 из 20 протестированных зарядных устройствах разных брендов выявлены нарушения, которые создают угрозу поражения пользователей электричеством или возникновения пожара. Об этом сообщило Роскачество.
В ведомстве заявили, что оценка проводилась по 37 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Проверку прошли лишь семь устройств (Ugreen, Anker, Qilive, Baseus, Realme, Xiaomi, Commo) – это 35% от общего общего объема объектов тестирования.
13 устройств (65%) имеют нарушения, в том числе создающие риск поражения током и возникновения пожара (B Y Original, Digma, Flarx, GQbox, Borasco, Hoco, Dexp, Borofone, Deppa, Cablexpert,Samsung, Apple, Keyron)говорится в публикации
Так, например, B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Borasco, Digma и Flarx не прошли проверку на электрическую прочность изоляции. У тех же марок, кроме Borasco, выявили использование горючего пластика, что повышает уровень пожароопасности. В зарядных устройствах Flarx также нашли излишнее содержание свинца в изоляции кабеля – это нарушение химической безопасности. Товары марок B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Keyron, Borasco, Apple, Digma и Flarx также создают высокий уровень помех – это может нарушить работу Wi-Fi, аудиосистем и другой чувствительной электроники.
В Роскачестве также дали рекомендации по покупке качественной зарядки. В ведомстве призвали не приобретать устройства, дешевле 900 рублей, если только это не продукция проверенного бренда. Покупать такую технику следует только в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах – это позволит минимизировать риск покупки подделки.