Роскачество выявило проблемы с безопасностью у 13 из 20 зарядных устройств Роскачество: 13 из 20 зарядных устройств опасны для пользователей

Москва23 июл Вести.В 13 из 20 протестированных зарядных устройствах разных брендов выявлены нарушения, которые создают угрозу поражения пользователей электричеством или возникновения пожара. Об этом сообщило Роскачество.

В ведомстве заявили, что оценка проводилась по 37 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Проверку прошли лишь семь устройств (Ugreen, Anker, Qilive, Baseus, Realme, Xiaomi, Commo) – это 35% от общего общего объема объектов тестирования.

13 устройств (65%) имеют нарушения, в том числе создающие риск поражения током и возникновения пожара (B Y Original, Digma, Flarx, GQbox, Borasco, Hoco, Dexp, Borofone, Deppa, Cablexpert,Samsung, Apple, Keyron) говорится в публикации

Так, например, B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Borasco, Digma и Flarx не прошли проверку на электрическую прочность изоляции. У тех же марок, кроме Borasco, выявили использование горючего пластика, что повышает уровень пожароопасности. В зарядных устройствах Flarx также нашли излишнее содержание свинца в изоляции кабеля – это нарушение химической безопасности. Товары марок B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Keyron, Borasco, Apple, Digma и Flarx также создают высокий уровень помех – это может нарушить работу Wi-Fi, аудиосистем и другой чувствительной электроники.

В Роскачестве также дали рекомендации по покупке качественной зарядки. В ведомстве призвали не приобретать устройства, дешевле 900 рублей, если только это не продукция проверенного бренда. Покупать такую технику следует только в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах – это позволит минимизировать риск покупки подделки.