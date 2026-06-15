Рособрнадзор вынес предостережения 19 вузам и научным центрам за нарушения

Рособрнадзор предупредил 19 вузов и научных центров о нарушении требований Рособрнадзор вынес предостережения 19 вузам и научным центрам за нарушения

Москва15 июн Вести.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения 19 образовательным и научным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом говорится в канале ведомства в мессенджере MAX.

Вузам предложили принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, которые прописаны в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований говорится в публикации

Например, в числе получивших предостережения: Удмуртский государственный аграрный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Ессентукский институт управления, бизнеса и права, Московский институт предпринимательства и права.

Предупреждения также направили нескольким научным центрам РАН, консерваториям и медицинским университетам на Дальнем Востоке. Информация об объявленных предостережениях также размещена в Едином реестре контрольных мероприятий.

В июне четыре вуза уже получили аналогичные уведомления. Среди них – университеты в Белгороде, Челябинске, на Кубани, а также гуманитарно-экономический университет в Москве.