Москва25 мая Вести.Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам о необходимости соблюдать требования ведомства. Об этом сообщается в официальном канале ведомства на платформе MAX.

Уточняется, что речь идет о Московской международной академии, Московском государственном лингвистическом университете и Российском университете медицины.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования отмечается в сообщении

18 мая Роспотребнадзор уже выдавал предостережения двум российским вузам.