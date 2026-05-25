Москва25 маяВести.Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам о необходимости соблюдать требования ведомства. Об этом сообщается в официальном канале ведомства на платформе MAX.
Уточняется, что речь идет о Московской международной академии, Московском государственном лингвистическом университете и Российском университете медицины.
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образованияотмечается в сообщении
18 мая Роспотребнадзор уже выдавал предостережения двум российским вузам.