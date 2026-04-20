Москва20 апр Вести.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований четырем российским вузам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Учебным заведениям было предложено принять меры для соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования, написали представители Рособрнадзора в мессенджере MAX.

В частности, в список вузов, получивших предостережения, вошли Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский гуманитарно-экономический университет (МГЭУ), Московская международная академия. Помимо этого, предостережение получила религиозная организация — учреждение профессионального религиозного образования Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева.

В феврале этого года Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам РФ.