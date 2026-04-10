Москва10 апр Вести.Минюст России включил американский Стэнфордский университет в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что соответствующее решение было принято Генеральной прокуратурой России 26 марта.

Помимо Стэнфордского университета, в реестр внесены американский "Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям" и НПО "Кризисное моделирование для мира" из ФРГ.

Ранее Калифорнийский университет в Беркли признали в РФ нежелательной организацией.