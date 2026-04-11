Москва11 апр Вести.Гражданам РФ, которые имеют диплом американского Стэнфордского университета, признанного в России нежелательной организацией, не грозят штрафы или лишение свободы. Об этом заявил глава Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

По словам юриста, риски есть только у тех россиян, которые продолжают учиться в Стэнфорде, участвуют в деятельности вуза, выполняют обязательства по гранту, обмену, стажировке или иному проекту университета.

Распространенное заблуждение состоит в том, что диплом Стэнфорда сам по себе теперь опасен. Это не так. Закон разграничивает прошлое участие и продолжающееся. Тот, кто получил степень раньше и никак не аффилирован с университетом сегодня, не совершает никакого противоправного деяния пояснил Адамс в разговоре с Газетой.ru

10 апреля Минюст РФ внес Стэнфордский университет в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Решение об этом приняла Генпрокуратура 26 марта.

В начале марта нежелательной организацией РФ был признан Калифорнийский университет в Беркли (США).