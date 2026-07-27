Москва27 июл Вести.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения девяти вузам, сообщается в официальном канале ведомства.

Соответствующая информация размещена в Едином реестре контрольных мероприятий.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования говорится в сообщении

Уточняется, что предостережения получили Северный (арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Вятский государственный агротехнологический университет, Московский международный университет, Институт государственной службы, Московский психолого-социальный университет, Московская академия предпринимательства и другие.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что до конца года его ведомство подготовит единые учебники по всем предметам. В частности, в федеральный перечень могут включить пособия по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии и труду.