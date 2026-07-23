В США внесли 33 российских вуза в список угроз нацбезопасности Пентагон внес 33 российских вуза в список угроз нацбезопасности США

Москва23 июл Вести.Сразу 33 российских вуза попали в список учреждений, представляющих угрозы национальной безопасности США. Об этом сообщили в Пентагоне.

Как следует из документа, опубликованного ведомством, эти ограничения вводятся в рамках курса американской администрации на предотвращение утечки технологий в страны, которые классифицируются как источники потенциальных рисков в сфере национальной безопасности.

Среди попавших под санкции организаций значатся Московский государственный университет, НИУ ВШЭ и МГТУ имени Баумана. В общей сложности Соединенные Штаты включили в этот перечень 130 научно-образовательных учреждений из трех стран: Китая, Ирана и России.

Ведомство рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список говорится в заявлении

По версии Пентагона, эти организации представляют угрозу, поскольку могут использовать в корыстных целях данные, полученные в ходе проектов, которые финансирует правительство США.