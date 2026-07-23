Россиянам рассказали, как выбрать качественное зарядное устройство Роскачество рекомендовало при выборе зарядки обращать внимание на бренд и цену

Москва23 июл Вести.При выборе зарядного устройства стоит отказаться от приборов, цена которых ниже 900-1000 рублей, если они не от проверенных брендов. При этом приобретать технику следует только в федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах — это поможет избежать контрафакта, рассказали в Роскачестве.

Об этом представители пресс-службы организации рассказали РИА Новости.

Роскачество рекомендует потребителям: не покупать зарядные устройства дешевле 900-1000 рублей, если только это не продукция проверенного бренда. Приобретать технику только в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах, чтобы минимизировать риск покупки контрафакта, который внешне может быть неотличим от оригинала указано в сообщении

Также при выборе качественного зарядного устройства нужно обратить внимание на репутацию бренда. В Роскачестве пояснили, что производители дешевых зарядок «научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки». Однако, как предупредили в организации, "они целенаправленно экономят на системах безопасности: изоляции, огнестойком пластике и фильтрах помех".

Покупая такую зарядку, человек получает потенциальный источник пожара и удара током.

Эксперты Роскачества протестировали 20 образцов различных торговых марок, из которых 13 не соответствовали требованиям безопасности, уточняется в статье.