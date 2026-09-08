Эксперт Шамин: долгое нахождение аккумулятора на 100% может ускорять его износ

Эксперт объяснил, вредит ли смартфону ночная зарядка Эксперт Шамин: долгое нахождение аккумулятора на 100% может ускорять его износ

Москва8 сен Вести.Ночная зарядка исправного современного смартфона обычно не представляет опасности, однако длительное пребывание аккумулятора при высоком уровне заряда и повышенной температуре может ускорять его деградацию. Об этом RT рассказал доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

По его словам, современные телефоны нельзя перезарядить в обычном смысле: после достижения максимального уровня заряда контроллер ограничивает или прекращает подачу тока. При этом длительное нахождение батареи на 100% остается вредным для литийионных элементов.

Для литийионных элементов неблагоприятно продолжительное нахождение при высоком уровне заряда. При приближении к 100% напряжение элемента становится высоким, а это способствует протеканию побочных химических процессов и постепенно ускоряет деградацию аккумулятора отметил Шамин

Еще одним фактором является нагрев. Особенно вредным для аккумулятора считается сочетание высокой температуры и высокого уровня заряда, поэтому эксперт не советует оставлять телефон под подушкой или одеялом во время зарядки.

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