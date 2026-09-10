Медик предупредил родителей-антиваксеров о тяжелых последствиях для детей Врач Прокофьев: отказ от вакцин смертельно опасен для детей

Москва10 сен Вести.Родители, которые отказываются от прививок, подвергают своих детей смертельному риску, предупредил в беседе с "Абзацем" врач общей практики Денис Прокофьев.

По словам эксперта, входящие в национальный календарь прививок вакцины необходимо ставить в срок для формирования здорового иммунитета.

Если человек этого не делает, он подвергается заражению всевозможными вирусными инфекциями. Календарь национальных прививок включает в себя достаточно большое количество [вакцин] против жизненно угрожающих бактериальных и вирусных инфекций. Здесь в первую очередь, не формируется иммунная защита ребенка. Второе – подвергается опасности. В случае заражения последствия перенесенного вируса будут гораздо тяжелее, вплоть до летального исхода. Поэтому пренебрегать вакциной ни в коем случае нельзя пояснил Прокофьев

Он отметил, что одной из важнейших вакцин является прививка от полиомиелита, так как заражение этим вирусом дает осложнение на нервную систему.

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