Врач объяснил, что делать пациенту при утере данных о детских прививках Врач Ртищев рассказал, к кому следует обращаться при утере данных о прививках

Москва10 июн Вести.Цифровизация позволит сохранить информацию о прививках в медкартах пациентов. Об этом ИС "Вести" сообщил инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев. Он отметил, что по вопросам прививок следует обращаться к врачам-терапевтам.

Проблема у взрослых пациентов заключается в том, – и это проблема не только в нашей стране, – что часть данных, которые записаны были в медкарты о прививках, иногда теряется. Сейчас за счет цифровизации и того, что эти данные хранятся при помощи цифровых систем, уже теряться не будут. Терапевт может посмотреть, какие прививки были пропущены, или сказать, что пришло время сделать очередную прививку. Если говорить о рутинных [прививках от] – дифтерии, столбняка, сезонного гриппа – терапевты должны приглашать на эти прививки, если человек относится к группе риска объяснил Ртищев

Врач отметил, что если пациент не знает, делали ли ему в детстве какие-либо прививки, то также за помощью он может обратиться к терапевту.

Следует прийти к врачу, установить, каких прививок у него нет, и сделать. Если это невозможно установить, то считается, что человек не привит, и он вакцинируется заново. От того, что будет дополнительная введена доза, ничего страшного не будет, будет хороший иммунитет. Либо предварительно проверяют иммунитет добавил инфекционист

Ранее вирусолог, академик Российской академии наук Сергей Нетесов заявил, что мир рискует столкнуться с новой пандемией, если профильные организации не будут заниматься мониторингом зоонозных инфекций.