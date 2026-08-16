Онищенко пояснил, нужно ли будет осенью носить медицинские маски Академик Онищенко исключил введение всеобщего масочного режима в России осенью

Москва16 авг Вести.С наступлением сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ специалисты будут рекомендовать использование медицинских масок, однако эти меры затронут только отдельные группы населения и регионы. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Он пояснил в беседе с РИА Новости, что с повышением сезонного уровня заболеваемости контрольные службы начнут вводить необходимые профильные ограничения. Однако масочный режим будет носить исключительно локальный характер в целях защиты граждан от инфицирования.

Онищенко отметил, что в предстоящем эпидемиологическом сезоне эксперты не прогнозируют пандемических всплесков гриппа.

По его словам, средства индивидуальной защиты в первую очередь рекомендованы людям с высокой интенсивностью общественных контактов.

Но это не значит, что вся страна обязана будет носить маски подчеркнул академик

Ранее руководство Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) ввело на территории вуза масочный режим в связи с подтвержденным случаем кори у студента.