Москва16 авгВести.С наступлением сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ специалисты будут рекомендовать использование медицинских масок, однако эти меры затронут только отдельные группы населения и регионы. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.
Он пояснил в беседе с РИА Новости, что с повышением сезонного уровня заболеваемости контрольные службы начнут вводить необходимые профильные ограничения. Однако масочный режим будет носить исключительно локальный характер в целях защиты граждан от инфицирования.
Онищенко отметил, что в предстоящем эпидемиологическом сезоне эксперты не прогнозируют пандемических всплесков гриппа.
По его словам, средства индивидуальной защиты в первую очередь рекомендованы людям с высокой интенсивностью общественных контактов.
Но это не значит, что вся страна обязана будет носить маскиподчеркнул академик
Ранее руководство Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) ввело на территории вуза масочный режим в связи с подтвержденным случаем кори у студента.