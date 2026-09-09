В Роспотребнадзоре предупредили о скором росте заболеваемости ОРВИ Попова: подъем заболеваемости ОРВИ начнется в середине сентября

Москва9 сен Вести.В России заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) начнет расти с середины сентября. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила в беседе с РИА Новости, что в начале сентября формируются группы в детских садах, классы в школах, многие россияне возвращаются из отпусков. Все это ведет к увеличению контактов между людьми.

И первую волну (заболеваемости ОРВИ – прим. ред.) мы видим ежегодно во второй декаде сентября, это константа сказала глава Роспостребнадзора

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что роста заболеваемости ОРВИ следует ожидать на третьей неделе сентября. При этом он добавил, что вспышки гриппа в России пока не прогнозируются.