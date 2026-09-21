Москва21 сен Вести.Рост осенней заболеваемости связан с отсутствием отопления в доме. Об этом заявила врач общей практики Елена Павлова.

В беседе с NEWS.ru она пояснила, что значительная часть ресурсов организма идет на поддержание нормальной температуры тела во время осеннего похолодания.

Каждую осень повторяется одно и то же: насморк, кашель, бесконечные простуды. Мы привыкли списывать это на сезон, вирусы, холодное время года. Но есть фактор, который мы почти не обсуждаем, – микроклимат наших домов в период, когда отопление еще не включили отметила эксперт

Павлова также добавила, что влажность выше 70% при холодных стенах создает идеальные условия для роста плесени.

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