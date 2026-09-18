Врач Базаев: в сезоне 2026–2027 могут быть три варианта сезонного гриппа

Названы варианты гриппа, которые ожидаются в России в сезоне 2026–2027 Врач Базаев: в сезоне 2026–2027 могут быть три варианта сезонного гриппа

Москва18 сен Вести.В России в сезоне 2026-2027 ожидается циркуляция трех основных вариантов сезонного гриппа. Такое заявление сделал врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Руслан Базаев, его слова приводит издание NEWS.ru.

Врач рассказал, что среди особенностей будущего эпидсезона – полное обновление состава вакцин против гриппа. Базаев уточнил, что речь не идет об ожиданиях тяжелой эпидемии заболевания.

В сезоне 2026–2027, вероятно, будет циркуляция трех основных вариантов сезонного гриппа: A(H1N1)pdm09, A(H3N2), B/Victoria сообщил врач

Базаев объяснил, что это не новые типы вируса, но среди них есть обновившиеся варианты.

По словам врача, Роспотребнадзор отдельно выделяет вариант A(H1N1)pdm09, так как данный штамм приводит к более тяжелому течению болезни, в первую очередь у людей из группы риска.

A(H1N1)pdm09 – подтипа вируса гриппа типа А. По данным Роспотребнадзора, A(H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста человека.

A(H3N2) - это обозначение подтипа вируса гриппа типа А. В обиходе его часто называют "гонконгским гриппом".

B/Victoria - это обозначение одной из двух основных генетических (антигенных) линий вирусов гриппа типа B.

Ранее академик Геннадий Онищенко заявил, что в России сезон гриппа пока не начался, подъем заболеваемости возможен в ноябре или декабре, в зависимости от охвата вакцинацией.